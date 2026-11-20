Cugini difende Amorim: "Dopo 11 partite di campionato mi sembra che il suo lavoro non sia così criticabile"

Il pensiero di Mimmo Cugini sul lavoro di Ruben Amorim al Milan fino a questo momento

Ospite di Sportitalia, il giornalista Mimmo Cugini ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul lavoro svolto fino a questo momento da Ruben Amorim, difendendolo. Di seguito il suo pensiero:

"A me sembra che abbia 11-12 giocatori Amorim. Il vero problema del Milan di quest'anno, siccome si chiama Milan, quando vai in Europa e fai quelle figure inevitabilmente succede il finimondo. Il problema non è di Amorim se gli hanno dato un organico dove se fa tre cambi la squadra perde 3 a 0. Cosa si deve inventare? Con la squadra titolare il Milan ha fatto delle buonissime partite, Dopo 11 partite di campionato mi sembra che il lavoro dell'allenatore non sia così criticabile. Piuttosto mi aspetto che il Milan a gennaio intervenga dove serve. Sento parlare solo di attaccanti ma secondo me c'è un grande problema in difesa".