News Gabbia: "Mi emoziono quando mi parlano di Baresi, noi giocatori proviamo ad essere alla sua altezza"

Matteo Gabbia, difensore del Milan è stato presente alla consegna dei premi GLGS alla memoria di Franco Baresi presso la Sala delle Colonne Banco Bpm. Il premio è stato consegnato e ricevuto da Giannandrea Baresi accompagnato da Franco Ordine e proprio dal centrale milanista. In occasione della serata, queste le parole di Gabbia in merito a tutto ciò che è stato Baresi per il mondo Milan e non solo:

Il ricordo di Baresi

"Non è facile racchiudere in pochi minuti quello che è stato Franco (Baresi) come persona e anche come calciatore. E' stata una figura fondamentale per tutta la società Milan, per noi ragazzi che stiamo cercando di essere alla sua altezza, e soprattutto per tutte quelle persone che mi hanno sempre raccontato delle sue partite. Per me è sempre emozionante sentire parlare di Franco e di ciò che ha fatto con questi colori, come giocatore e come uomo".

Sulle condizioni fisiche post infortunio

"Sto meglio. E' stato un inizio di stagione particolare e che mi ha lasciato un po' dispiaciuto personalmente. Speriamo che dal momento in cui torno potrà essere una stagione positiva anche per me".

Baresi e Fondazione Milan

"Credo che Franco sia una Leggenda. Fondazione Milan racchiude tutta la bellezza e l'importanza che ha avuto Baresi. Mi sono emozionato quando settimana scorsa ho incontrato e conosciuto i bambini del calcio seduto, sono sicuro che se ci fosse stato Franco sarebbe stato orgoglioso di tutto quello che ha organizzato e creato per questa fondazione".