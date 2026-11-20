MN Tavero (Diario AS) spiega: "Mourinho si sente più tranquillo con Endrick in rosa, ma penso che lo lascerebbe partire se..."

Il collega di Diario AS Fernando Tavero ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it della situazione Endrick

Endrick è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi principali del Milan per il prossimo calciomercato invernale. Il futuro del brasiliano, che piace tanto anche alla Roma, è però vincolato alla volontà di José Mourinho, il quale oggi in conferenza stampa ha lanciato un messaggio chiaro in merito al suo calciatore. Di questo e della situazione che potrebbe poi verificarsi a gennaio tra il Diavolo e il club spagnolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Diario AS Fernando Tavero.

Endrick è sicuramente uno dei nomi più discussi del momento in ottica calciomercato, ma lei pensa che Mourinho lo lascerà partire?

"Mourinho vuole che resti. Si sente più tranquillo avendolo in rosa, ma penso che lo lascerebbe partire se Endrick e il Real Madrid ritenessero che quella fosse la soluzione migliore".

Milan o Roma, dove potrebbe andare secondo lei?

"Sia il Milan che la Roma sarebbero ottime destinazioni e sarebbero felici di averlo. La Roma, tra l’altro, aveva già portato la trattativa a uno stadio molto avanzato in estate. E non credo affatto che il soprannome del Milan possa rappresentare un problema".