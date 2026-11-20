Cardone: "Inizia una settimana che ci dirà molto sulla maturazione del Milan"
Il giornalista Maurizio Cardone ha parlato a MilanNews.it del prossimo periodo a cui va incontro il Milan, a partire dalal partita di domenica pomeriggio alle 18 contro il Frosinone a San Siro, fino a Natale. Le sue dichiarazioni: "Inizia una settimana che ci dirà molto sul percorso di maturazione del Milan. Prima il Frosinone, poi la trasferta di Cagliari ma soprattutto l’impegno di Atene: tre partite che misureranno le vere ambizioni di una squadra che sta facendo molto bene in campionato ma che è obbligata a cambiare marcia in Europa League. Non sarà la Champions ma è un palcoscenico sul quale il Milan è chiamato a dare di più, senza fare calcoli".
Continua Maurizio Cardone: "La fame, la personalità, la voglia di fare risultato devono essere le stesse nella doppia competizione. E da questo punto di vista secondo me sono i giocatori più dell’allenatore che devono dimostrare, perché sono loro che vanno in campo. Amorim probabilmente qualche errore l’ha commesso ed è anche normale, ma bisogna contestualizzare: è alla prima esperienza in Serie A e in campionato viaggia a 2,18 punti a partita, ha preso in mano una squadra che ha cambiato tanto negli uomini, nella mentalità, nel modo di giocare".
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