Brocchi sottolinea le insidie che il Milan potrà trovare nella gara contro il Frosinone

Cristian Brocchi ha commentato e sottolineato quali potrebbero essere le insidie per il Milan nella partita contro il Frosinone

Domenica il Milan tornerà in campo alle ore 18 a San Siro per riprendere la sua stagione e arrivare a giocarsi tanto tra campionato ed Europa League in sette gare da qui a Natale. I rossoneri scenderano sul terreno di gioco per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive e affronteranno la rivelazione Frosinone. L'ex calciatore e allenatore milanista Cristian Brocchi ha pubblicato un'analisi in preview sulla giornata, quindi anche su Milan-Frosinone, sul portale sitiscommesse.com. Le sue dichiarazioni.

Il commento di Cristian Brocchi sulle insidie che il Milan troverà nella partita con il Frosinone: "Il Milan, quarto in classifica, vuole restare in alto e affronta il Frosinone, neopromosso e sesto, che per me è una squadra che gioca benissimo. Non ha interpreti molto conosciuti e ha una rosa molto giovane, e questo potrebbe incidere dal punto di vista emotivo in uno stadio importante come San Siro. Il Milan deve stare molto attento soprattutto nella costruzione del gioco, che non è la caratteristica migliore dei giocatori rossoneri, in particolare dei difensori: il Frosinone ti aggredisce molto alto e non ha paura di venirti a prendere uomo contro uomo, e questa potrebbe essere la chiave a favore dei ciociari e a sfavore del Milan. Il rovescio della medaglia è che concede spazi che altre squadre non concedono, e i giocatori del Milan, bravi a inserirsi e a buttarsi negli spazi, potrebbero trarne vantaggio.