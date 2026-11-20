MN Tavero (Diario AS): "Il Milan potrebbe essere una buona vetrina per Endrick. Con continuità il resto verrebbe da sé"

Il collega di Diario AS Fernando Tavero ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it della situazione Endrick

Endrick è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi principali del Milan per il prossimo calciomercato invernale. Il futuro del brasiliano, che piace tanto anche alla Roma, è però vincolato alla volontà di José Mourinho, il quale oggi in conferenza stampa ha lanciato un messaggio chiaro in merito al suo calciatore. Di questo e della situazione che potrebbe poi verificarsi a gennaio tra il Diavolo e il club spagnolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Diario AS Fernando Tavero.

Cosa può dare Endrick a questo Milan? Potrebbe tornare utile ad Amorim?

"Il Milan potrebbe essere una buona vetrina per Endrick: è un attaccante affamato, potente, che vive per il gol e trascina la squadra con la sua energia. A 20 anni porta con sé una cosa che non si può insegnare: una grandissima voglia di dimostrare il proprio valore. Con continuità e minuti in campo, il resto verrebbe da sé",

In Italia si parla di un'offerta del Milan da 60 milioni di euro, più 10 di bonus e una recompra a favore del Real. Il club potrebbe lasciarlo partire a queste condizioni, o pensa che il Madrid lo voglia/possa dare via solo in prestito?

"Il Real Madrid non deve necessariamente limitarsi a un prestito. Non solo. Potrebbe funzionare il modello Nico Paz: cessione con clausola di recompra e una percentuale su una futura rivendita. Potrebbe andare via per crescere, senza però smettere mai davvero di appartenere al Real Madrid".