Capuano non ha dubbi: “Cardinale ha riempito la sosta con dichiarazioni roboanti, pressione sul Milan ancora più alta”

Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

“Gerry Cardinale ha riempito in maniera importante le due settimane che sono state senza calcio giocato, quindi senza coppe europee, senza turno infrasettimanale e nel fine settimana senza campionato di calcio. Ha riempito in maniera importante e anche con toni alti e roboanti queste due settimane, se vogliamo, si è un po' preso la scena del piccolo mondo del calcio italiano e adesso che si ricomincia a giocare la domanda è se ne valeva la pena, cioè se valeva la pena scaricare sul Milan di questa stagione e scaricare su Ruben Amorim la pressione che inevitabilmente ha scaricato con queste sue numerose e ricche uscite pubbliche”.