MN Tavero (Diario AS): "Endrick? Potrebbe funzionare il modello Nico Paz: cessione con clausola di recompra e percentuale su futura rivendita"

Il collega di Diario AS Fernando Tavero ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it della situazione Endrick

Endrick è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi principali del Milan per il prossimo calciomercato invernale. Il futuro del brasiliano, che piace tanto anche alla Roma, è però vincolato alla volontà di José Mourinho, il quale oggi in conferenza stampa ha lanciato un messaggio chiaro in merito al suo calciatore. Di questo e della situazione che potrebbe poi verificarsi a gennaio tra il Diavolo e il club spagnolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Diario AS Fernando Tavero.

Cosa può dare Endrick a questo Milan? Potrebbe tornare utile ad Amorim?

"Il Milan potrebbe essere una buona vetrina per Endrick: è un attaccante affamato, potente, che vive per il gol e trascina la squadra con la sua energia. A 20 anni porta con sé una cosa che non si può insegnare: una grandissima voglia di dimostrare il proprio valore. Con continuità e minuti in campo, il resto verrebbe da sé",

In Italia si parla di un'offerta del Milan da 60 milioni di euro, più 10 di bonus e una recompra a favore del Real. Il club potrebbe lasciarlo partire a queste condizioni, o pensa che il Madrid lo voglia/possa dare via solo in prestito?

"Il Real Madrid non deve necessariamente limitarsi a un prestito. Non solo. Potrebbe funzionare il modello Nico Paz: cessione con clausola di recompra e una percentuale su una futura rivendita. Potrebbe andare via per crescere, senza però smettere mai davvero di appartenere al Real Madrid".