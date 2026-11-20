Verso Milan-Frosinone: tutte le statistiche pre partita

Al rientro dalla pausa per le Nazionali, per il Milan di Ruben Amorim è già tempo di pensare alla delicata sfida di San Siro in programma questa domenica alle 18.00 contro il Frosinone. Una gara da non sottovalutare, visto soprattutto il convincente rendimento dei ragazzi di mister Alvini in questo avvio di campionato:

VERSO MILAN-FROSINONE: LE STATISTICHE PRE PARTITA

Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco). Inoltre, sempre il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina).

IL FROSINONE IN QUESTA SERIE A

Il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette). Inoltre, solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A; dall’altro lato, il Milan è la squadra che ha tentato meno conclusioni da fuori area (30) e quella che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.