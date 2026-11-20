Dalla Spagna sono sicuri, a giugno Nico Paz torna al Real Madrid: al Como 80 milioni
Nico Paz, protagonista dello scorso mercato estivo, è destinato a diventare tale anche la prossima estate. Dalla Spagna infatti, il giornalista Melchor Ruiz ha parlato del suo futuro ai microfoni di Deportes COPE ed ha rivelato una notizia clamorosa: il Real Madrid sarebbe pronto a pagare la clausola di recompra fissata a 80 milioni per riportare il talento spagnolo a Madrid.
L'operazione tra le due squadre è inizata due anni fa, nel 2024, quando i lariani hanno sborsato 6 milioni di euro per il prestito del giocatore, poi la scorsa estate con l'acquisto del restate 50% del cartellino, fissato a 60 milioni di euro. Tra qualche mese dunque scopriremo se il 10 del Como tornerà definitivamente dove tutto è inizato oppure continuerà con la maglia del Como anche la prossima stagione.
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