Torna la Serie A, domenica c’è Milan-Frosinone: tutte le info per seguire il match
MilanNews.it
Tutte le info utili per seguire il match tra Milan e Frosinone di domenica sera.
Dopo due settimane di attesa, domani torna finalmente la Serie A. Como-Cagliari e Lazio-Lecce apriranno alle ore 15:00 la 12^ giornata del campionato che fino a fine marzo, data della prossima pausa nazionali, non si fermerà più. I rossoneri, reduci dalla vittoria pesante sul campo del Genoa per 2-1, ospiteranno domenica alle ore 18:00 a San Siro il Frosinone di Alvini. Di seguito le info utili per seguire la partita.
DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE
Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport
Streaming: Dazn, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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