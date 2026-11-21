Rabiot raggiunge Kakà: il francese è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra

Al rientro dalla pausa per le Nazionali, per il Milan di Ruben Amorim è già tempo di pensare alla delicata sfida di San Siro in programma questa domenica alle 18.00 contro il Frosinone. Una gara da non sottovalutare, visto soprattutto il convincente rendimento dei ragazzi di mister Alvini in questo avvio di campionato. Numeri positivi per i rossoneri: il Milan infatti è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco). Mentre il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette).

RABIOT IL PIU' DECISIVO

Adrien Rabiot è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai coinvolgimenti a gol in questa Serie A, ben 10 grazie a cinque reti e quattro assist; nell’ultima giornata di campionato è diventato il primo centrocampista del Milan a partecipare ad almeno una rete in sei presenze di fila in campionato a partire da Kaká nel 2004 (che arrivò a sette).