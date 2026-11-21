Il rendimento di Cisse è impressionante: un gol ogni 82 minuti in stagione
Cisse sempre più al centro del Milan di Ruben Amorim
In questo inizio di stagione Alphadjo Cisse si è preso con dedizione e silenzio la scena. Il classe 2006 del Milan, arrivato per essere una semplice alternativa, è diventato uno degli imprescindibili della formazione di Ruben Amorim, al punto che il tecnico portoghese potrebbe seriamente riproporre il "4-2 fantasia" visto a Genova pur di schierarlo.
I numeri sono ovviamente dalla parte di Cisse, come titolando questa mattina anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport "Fa gol ogni 82 minuti. Il Milan ai suoi piedi". E non potrebbe essere altrimenti, considerando che in Europa solo un certo Lamine Yamal ha fatto meglio di lui.
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