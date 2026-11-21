Gozzini: "Cisse è nettamente il miglior marcatore del Milan"

Il commento di Alessandra Gozzini della Gazzetta dello Sport sui numeri messi in fila da Alphadjo Cisse in questo avvio di stagione

Alphadjo Cisse è tornato a Milanello dopo la sosta, forte della sua prima esperienza in Nazionale maggiore con tanto di esordio ufficiale nella deludente partita contro il Belgio a Bruxelles: il giovane talento rossonero è entrato a partita ormai compromessa ma comunque si è tolto la soddisfazione della prima in azzurro. Una grande iniezione di fiducia per il calciatore che sta vivendo un grande avvio di stagione. Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di Alphadjo Cisse.

Il commento di Alessandra Gozzini su Alphadjo Cisse: "Considerati anche i gol europei, Alpha è nettamente il miglior marcatore della squadra: 3, piazzati nella stessa notte, al Salisburgo in Europa League e 5 in campionato, partendo dalla prima giornata a Torino per chiudere all’ultima contro il Genoa. Ha segnato in pallonetto o di rapina, mostrando una combinazione di talento e senso del gol: caratteristiche che in un gruppo alla ricerca di un gioco incisivo e spettacolare dovrebbero essere irrinunciabili. Per media realizzativa è imbattibile: 8 gol rossoneri distribuiti lungo 658 minuti di utilizzo, fanno una rete ogni 82’, più di uno a partita"