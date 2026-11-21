Ceccarini: "Milan, il difensore la priorità. Cardinale ha in mente investimenti"

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, nel suo Editoriale del sabato ha parlato delle strategie di calciomercato del Milan

Manca ancora poco meno di un mese e mezzo all'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il Milan vuole sicuramente rendersi protagonista con alcuni colpi mirati che possano andare a elevare la qualità generale della rosa. Tra questi sicuramente il primo rinforzo che rimbalza nella testa della squadra mercato milanista è un difensore di comprovata esperienza e qualità. Ha parlato di questo tema Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com nel consueto editoriale del sabato.

MILAN, DIFENSORE LA PRIORITÀ: CARDINALE HA IN MENTE INVESTIMENTI

Il commento di Niccolò Ceccarini sulle strategie di calciomercato del Milan: "Il Milan vuole essere protagonista non solo in campionato ma anche sul mercato. Cardinale ha in mente investimenti sia per il presente che per il futuro. L'obiettivo è fare una squadra sempre più forte che possa lottare il prima possibile per lo scudetto. Il difensore centrale resta la priorità. Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è il preferito. Il Milan è consapevole che serviranno 40 milioni di euro ma è pronto a fare un maxi investimento. Molto dipenderà dalla volontà del club portoghese. Tra le alternative da non trascurare anche Sylla dell'Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund".