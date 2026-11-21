Ceccarini: "Milan, il difensore la priorità. Cardinale ha in mente investimenti"
Manca ancora poco meno di un mese e mezzo all'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il Milan vuole sicuramente rendersi protagonista con alcuni colpi mirati che possano andare a elevare la qualità generale della rosa. Tra questi sicuramente il primo rinforzo che rimbalza nella testa della squadra mercato milanista è un difensore di comprovata esperienza e qualità. Ha parlato di questo tema Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com nel consueto editoriale del sabato.
MILAN, DIFENSORE LA PRIORITÀ: CARDINALE HA IN MENTE INVESTIMENTI
Il commento di Niccolò Ceccarini sulle strategie di calciomercato del Milan: "Il Milan vuole essere protagonista non solo in campionato ma anche sul mercato. Cardinale ha in mente investimenti sia per il presente che per il futuro. L'obiettivo è fare una squadra sempre più forte che possa lottare il prima possibile per lo scudetto. Il difensore centrale resta la priorità. Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è il preferito. Il Milan è consapevole che serviranno 40 milioni di euro ma è pronto a fare un maxi investimento. Molto dipenderà dalla volontà del club portoghese. Tra le alternative da non trascurare anche Sylla dell'Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund".
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