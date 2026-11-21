MN
Cardinale: "Endrick? Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui è tra i migliori al mondo"
MilanNews.it
Gerry Cardinale parla pubblicamente di Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid
Gerry Cardinale sempre più nel cuore del mondo Milan. Il proprietario del club, lasciando Milanello, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti facendo il punto della situazione in vista della prossima finestra di mercato e di Endrick. Queste le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it:
E su Endrick?
“È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Amorim: "Pavlovic sta meglio, convocato. Ma non so se sarà titolare. Domani Musah non farà il terzino"
3 Accomando: "Possibile asse di mercato tra Milan e Cagliari". Rossoneri su Mendy, i sardi vorrebbero Camarda
4 Gonçalves: "Ho aspettato di decidere sul mio futuro per l'eventualità di unirmi al Milan di Amorim"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
MNCardinale: "Pronto per il mercato. Spenderemo, ma in modo intelligente. Endrick? Tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Vedremo"
Live MNAmorim: "Pavlovic sta meglio, convocato. Ma non so se sarà titolare. Domani Musah non farà il terzino"
Luca SerafiniMNCardinale: fiumi di parole, ora servono i fatti. Nei discorsi mancano l'italianità e i tifosi. Il Frosinone di Alvini insegna la coerenza
Carlo PellegattiKrosche in arrivo! Una triste confessione. Massimo Calvelli, l’Adidas e le Generali. Dino Sani, il Modric del Milan Campione d’Europa
È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com