Amorim: "Felice qui, magari anche a vita. Sogno? Che tornino presto tutti"

Ruben Amorim ha risposto alla domanda se si piace definirsi un "sognatore" al termine della conferenza stampa di questo pomeriggio

La conferenza stampa di Ruben Amorim, alla vigilia di Milan-Frosinone che si giocherà domani a San Siro alle ore 18 e metterà in palio punti per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si è conclusa con una domanda filosofica. Al tecnico rossonero è stato chiesto se si può definire un "sognatore". Di seguito l'estratto con la risposta di Ruben Amorim.

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso? Lei è un sognatore? Che sogno ha per le prossime partite?

"Non dico sogno, ma obiettivo: ed è vincere ogni partita. Se guardi a tutte le squadre che ho allenato sono un sognatore (ride, ndr). Ma sono veramente felice di essere qui, magari anche a vita. È un club da sogno, ma so che devo dimostrarlo contro il Frosinone. In caso contrario... Siete stati davvero gentili con me in questa settimana. Grazie mille, ragazzi (ride, ndr). Ma conosco l'altra faccia della medaglia, quindi dobbiamo vincere perché, altrimenti mi aspetto un approccio diverso da parte vostra. Quindi sono un sognatore, ma sono molto concentrato sul lavoro e penso che possiamo vincere ogni partita fino alla fine di dicembre. Se proprio devo chiedere qualcosa è che Saelemaekers e Chukwueze tornino presto. Chukwueze è il nostro giocatore che mette più palloni in area, che fa più cross. Poi che tornino anche Gabbia, Tomori e tutti gli altri. Con loro siamo una squadra molto più forte".