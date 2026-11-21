MN Jungdal consiglia: "Il Milan farebbe bene a prendere Tresoldi. Davvero forte"

Il commento di Andreas Jungdal su Nicolò Tresoldi, suo avversario nel campionato belga e obiettivo di mercato per il Milan

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex portiere del settore giovanile rossonero Andreas Jungdal, che oggi, a 24 anni dopo un'esperienza alla Cremonese, difende i pali del Westerlo nel massimo campionato del Belgio. Nell'intervista c'è stato spazio anche per parlare di Nicolò Tresoldi, obiettivo del calciomercato milanista e avversario nella lega belga dello stesso Jungdal.

Tresoldi, tra andata e ritorno fra Bruges e Westerlo nella passata stagione, ti ha segnato tre gol. Il Milan starebbe pensando di prenderlo a gennaio: farebbe bene a puntare sull’italo-tedesco?

“Assolutamente sì! Lui qui in Belgio sta facendo davvero bene, è sempre tra i capocannonieri del campionato. È ancora molto giovane, ma sta facendo dei passi impressionanti. Il Milan farà bene a prenderlo.”



È quel tipo di attaccante che magari non vedi per 89 minuti e partecipa poco al gioco... e poi al 90’ la butta dentro. Sei d’accordo?

“Esatto… quando deve essere lì, è là… davanti alla porta. In fase di realizzazione è davvero forte! Il Bruges ha una squadra forte che lo manda sempre in porta! Nicolò è davvero forte!”