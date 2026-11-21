MN Rinnovo Rabiot, dialoghi positivi tra Cardinale e la madre-agente: cosa manca

Dialoghi positivi tra Gerry Cardinale e la madre-agente di Adrien Rabiot: la priorità del Milan è il rinnovo del centrocampista francese

Dopo che sono stati rinnovati i contratti di Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic in questa prima parte di autunno, in cima gerarchia delle priorità di Gerry Cardinale e del suo team mercato a Casa Milan c'è il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il calciatore francese, come del resto l'attaccante americano e il difensore serbo, è uno dei pilastri della rosa rossonera ed è un giocatore di cui difficilmente Ruben Amorim può fare a meno. Per queste ragioni la priorità del rinnovo di Rabiot è molto alta per Cardinale.

RINNOVO RABIOT, DIALOGHI POSITIVI TRA CARDINALE E LA MADRE-AGENTE

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i dialoghi tra Gerry Cardinale, il team mercato del Milan e l'entourage di Adrien Rabiot rappresentato dalla madre Veronique procedono in maniera positiva. Un incontro recente si è verificato alla vigilia del Derby contro l'Inter, partita in cui poi lo stesso Adrien è risultato decisivo. Il calciatore vuole rimanere al Milan e va trovata l'intesa definitiva sull'accordo: il club rossonero è disposto anche a un adeguamento dello stipendio del calciatore pur di blindarlo per il più lungo tempo possibile. La presenza fequente di Cardinale a Milano, specie in questi giorni, sarà sicuramente un aiuto a progredire in maniera positiva su questi binari.

di Vitiello, Mazzara, De Angelis