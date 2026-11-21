Quali sono le insidie del Frosinone? Risponde Ruben Amorim
Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Frosinone, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato anche delle insidie che la squadra di Massimiliano Alvini, rivelazione del campionato, porterà domani sul prato di San Siro. Di seguito un estratto delle sue parole.
Il commento di Ruben Amorim sul Frosinone, avversario del Milan di domani: "Il Frosinone è divertente da guardare, sono una squadra veloce, sono la squadra che sprinta di più, noi la seconda. Abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. È difficile capire i loro movimenti, anche se c'è qualche logica nel loro caos. Ma è difficile capire il loro stile di gioco. Ci sono superiori negli ultimi 30 metri, portano più giocatori in area, vincono molto la palla alti e non perdono tanto tempo ad avviare l'azione. Quando avremo la palla sarà importante pensare a cosa fare se dovessimo perderla. Come contro il Venezia: ci sono squadre contro cui bisogno essere molto concentrati perché possono creare grandi problemi. Mi aspetto una partita difficile, ma anche noi abbiamo un'idea calcistica che può far male agli avversari"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan