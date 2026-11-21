Quali sono le insidie del Frosinone? Risponde Ruben Amorim

Ruben Amorim in conferenza stampa ha sottolineato quali sono le insidie più significative del Frosinone, avversario del Milan domani

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Frosinone, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato anche delle insidie che la squadra di Massimiliano Alvini, rivelazione del campionato, porterà domani sul prato di San Siro. Di seguito un estratto delle sue parole.

Il commento di Ruben Amorim sul Frosinone, avversario del Milan di domani: "Il Frosinone è divertente da guardare, sono una squadra veloce, sono la squadra che sprinta di più, noi la seconda. Abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. È difficile capire i loro movimenti, anche se c'è qualche logica nel loro caos. Ma è difficile capire il loro stile di gioco. Ci sono superiori negli ultimi 30 metri, portano più giocatori in area, vincono molto la palla alti e non perdono tanto tempo ad avviare l'azione. Quando avremo la palla sarà importante pensare a cosa fare se dovessimo perderla. Come contro il Venezia: ci sono squadre contro cui bisogno essere molto concentrati perché possono creare grandi problemi. Mi aspetto una partita difficile, ma anche noi abbiamo un'idea calcistica che può far male agli avversari"