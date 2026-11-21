News Amorim: "Camarda ha una voglia matta. Non so cosa succederà a gennaio"

Il commento di Ruben Amorim sulla situazione e sul futuro di Francesco Camarda, tornato con fiducia dalla parentesi con Baldini in U21

Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero, è tornato con maggior vigore dall'esperienza con Silvio Baldini in Italia U21: ha segnato un gol e giocato con continuità. In questi giorni di sosta, intanto, si è parlato molto del futuro di Camarda, anche di possibili opzioni in prestito a gennaio. Oggi in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Frosinone, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha risposto a tutti questi quesiti.

Camarda ha segnato in U21 durante la sosta. Pensate ad un prestito a gennaio per dargli più spazio?

"L'ho detto a Camarda: è normale che un giovane voglia tutto e subito, ha questa voglia matta di giocare e lo apprezzo. Deve adattarsi ad un livello differente. Giocare nel Milan è veramente difficile. Dite che sia difficile per Ramos che è molto esperto, immaginate per Camarda. Ci vuole tempo per il suo adattamento. Non so cosa succederà a gennaio, ma nel frattempo deve concentrarsi sulle prossime partite. Nel calcio può cambiare tutto in poco tempo, figuratevi da qui a gennaio. È tornato più felice dall'U21, sono contento del dialogo che ha avuto con Baldini, anche se non so cosa gli abbia detto. Deve divertirsi, pensare alla prossima partita. Capisco la domanda su gennaio, ma gennaio è davvero lontano".