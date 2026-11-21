Calciomercato Milan, occhio al Bayern: pronti 60 milioni per Tresoldi

L'infortunio di Harry Kane fa piombare il Bayern Monaco sul mercato delle punte: messo nel mirino Nicolò Tresoldi per 60 milioni

La prima partita della Bundesliga al rientro dalla sosta, ieri sera, ha lasciato in eredità un verdetto pesantissimo: l'infortunio di Harry Kane alla caviglia che terrà il Pallone d'Oro lontano dai campi per circa 4 mesi. Oggi il centravanti inglese è stato operato a Monaco di Baviera e ha già iniziato il percorso riabilitativo con l'obiettivo chiaro (e dichiarato sui social) di rientrare quantomeno per il finale di stagione. Lato Bayern, il club e mister Vincent Kompany rimangono senza la principale fonte di realizzazioni.

MILAN, OCCHIO AL BAYERN: PRONTI 60 MILIONI PER TRESOLDI

Proprio perché l'assenza di Harry Kane è un peso per il Bayern Monaco, il club bavarese starebbe pensando di approfittarne per trovare un degno sostituto che non lo faccia rimpiangere troppo nei prossimi mesi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, nella sua versione digitale, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges che è seguito da vicino anche dal Milan. Per strappare Tresoldi dalle mani del Bruges servono almeno 60 milioni di euro che il Bayern non avrebbe problemi a spendere.