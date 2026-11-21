Capuano evidenzia: “Progetti di Cardinale importanti, è stanco di non vincere”

Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

“Cardinale ha annunciato la creazione di questa piattaforma Milan Sport ed Entertainment, dove far confluire tutti gli investimenti sportivi di Red Bird in Italia e soprattutto a Milano e questo è un passo molto importante. Ha nominato un amministratore delegato che è una figura di primo piano di grande rilievo negli Stati Uniti e quindi questo è un progetto che andrà seguito con grande interesse. Cardinale però lo ha immediatamente legato ai destini di un futuro nemmeno troppo lontano del Milan, ha detto in sostanza, 'Mi sono stancato di non vincere, mi sono stancato di non potermi permettere i top player, serve qualcosa che sviluppi il calcio italiano e il Milan soprattutto in maniera importante, lo metta all'altezza della competizione con la Premier League e con tutte le big d'Europa”.