Baldini esalta Camarda: "Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione"

Il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport dei rossoneri che allena in Nazionale

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato di Camarda, Cisse e Bartesaghi, ragazzi che ha avuto ed ha tutt'ora modo di allenare in Nazionale che rappresentano il futuro non solo del calcio italiano ma anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Camarda, a proposito. Nel Milan fatica, in Under segna. Come è possibile?

"Posso solo parlare del lavoro che facciamo insieme. Ci ho parlato a lungo, gli ho dedicato tempo, mi sono fatto spiegare le sue preoccupazioni, il suo timore di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Ho ricambiato raccontandogli episodi miei, della mia vita, di come ne sono venuto fuori. Un dialogo non da ct-giocatore ma da figlio, anzi nipote quale potrebbe essere, e nonno: col cuore. Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto. Cerco di fargli capire che lo vedo, lo seguo in tanti piccoli gesti: è un ragazzo coscienzioso che non deve diventare ossessionato dal traguardo, ma vivere il calcio per quello che è, un divertimento. Se invece che un divertimento diventa un esame, allora ti preoccupa, e se ti preoccupa non ti diverte più e non ti fa rendere al massimo".

Per divertirsi di più, gli consiglia di lasciare il Milan per un’altra squadra?

"In questo non intervengo. Ci sono società, agenti, famiglia: loro sanno quale sarà la strada migliore per lui. Ricordiamoci che ha diciotto anni, gioca nel Milan, in Under 21 e con me è venuto anche nelle due partite in Nazionale maggiore. Chiaro che più gioca, meglio è per il Milan e per tutti. Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione: sta ancora crescendo, già vede benissimo la porta e si sacrifica per la squadra".