Baldini: "Cisse l'ho trovato più maturo e preparato rispetto a un anno fa. Deve ringraziare il Milan"

Il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport dei rossoneri che allena in Nazionale

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato di Camarda, Cisse e Bartesaghi, ragazzi che ha avuto ed ha tutt'ora modo di allenare in Nazionale che rappresentano il futuro non solo del calcio italiano ma anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cisse ha fatto la fortuna azzurra e del Milan. Baldini se l’aspettava?

"Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato, con un’autostima più spiccata, psicologicamente cambiato, più forte. Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, ci ha creduto e gli ha fatto spazio, facendolo poi giocare con continuità. Se poi viene in Nazionale e fa bene, tanto meglio".

Dato merito al Milan, c’è anche il suo nell’averlo scoperto centravanti. Potrà ripetersi?

"Analizzando gli allenamenti venivano fuori una serie di situazioni in cui arrivava a segnare attaccando lo spazio e la profondità: se ti riesce farlo a destra e a sinistra, vuol dire che puoi farlo anche al centro. Ma anche lì il merito è solo dello staff che ha avuto l’intuizione, capito che in quel modo Cisse poteva essere utile al nostro sistema di gioco e allo stesso tempo permesso ad Alpha di scoprirsi in un nuovo ruolo con successo. Io sono solo onesto e meritocratico nelle scelte. Anche se il gol all’Armenia in realtà è arrivato da seconda punta, nel finale di quella partita avevamo due centravanti, lui e Camarda".

Camarda, a proposito. Nel Milan fatica, in Under segna. Come è possibile?

"Posso solo parlare del lavoro che facciamo insieme. Ci ho parlato a lungo, gli ho dedicato tempo, mi sono fatto spiegare le sue preoccupazioni, il suo timore di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Ho ricambiato raccontandogli episodi miei, della mia vita, di come ne sono venuto fuori. Un dialogo non da ct-giocatore ma da figlio, anzi nipote quale potrebbe essere, e nonno: col cuore. Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto. Cerco di fargli capire che lo vedo, lo seguo in tanti piccoli gesti: è un ragazzo coscienzioso che non deve diventare ossessionato dal traguardo, ma vivere il calcio per quello che è, un divertimento. Se invece che un divertimento diventa un esame, allora ti preoccupa, e se ti preoccupa non ti diverte più e non ti fa rendere al massimo".

Per divertirsi di più, gli consiglia di lasciare il Milan per un’altra squadra?

"In questo non intervengo. Ci sono società, agenti, famiglia: loro sanno quale sarà la strada migliore per lui. Ricordiamoci che ha diciotto anni, gioca nel Milan, in Under 21 e con me è venuto anche nelle due partite in Nazionale maggiore. Chiaro che più gioca, meglio è per il Milan e per tutti. Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione: sta ancora crescendo, già vede benissimo la porta e si sacrifica per la squadra".

Camarda-Cisse: il Milan può dare alla Nazionale una delle coppie di attaccanti del futuro?

"Per me sì. Li vedo in pianta stabile in Nazionale A, chiaro che devono dimostrarlo e guadagnarlo sul campo. Ma hanno tutte le caratteristiche per farlo. Alpha l’ho trovato più preparato anche nelle scelte di gioco, bravo Amorim a valorizzarlo".

Terzo rossonerazzurrino è Bartesaghi: più terzino come con lei o esterno alto come nel Milan?

"Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in se un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l’Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio".

La sua spinta a sinistra per sorpassare le avversarie all’Europeo?

"È un dono divino essere in questo ruolo: ragazzi e famiglia sono la cosa più cara che ho. Scegliere chi mandare in tribuna è la parte più dura. Ho detto di voler vincere Europeo e Olimpiade: lavoreremo il doppio per provarci".