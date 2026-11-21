Serie A, oggi parte la 12^ giornata: il programma completo con date, orari e guida tv
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Il programma completo della 12^ giornata di Serie A.
Dopo due settimane di pausa per le nazionali, questo weekend torna la Serie A con la 12^ giornata. Di seguito il programma completo.
SERIEA: IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 12ª GIORNATA
Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15:00 (DAZN)
Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18 (DAZN)
Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20:45 (DAZN e Sky)
Juventus-Venezia domenica 22 novembre ore 12.30 (DAZN)
Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)
Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18:00 (DAZN e Sky)
Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45 (DAZN)
Monza-Fiorentina lunedì 23 novembre ore 20:45 (DAZN e Sky)
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