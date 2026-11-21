Frosinone, Schmid: "Milan parte favorito, hanno un gioco diverso dal Cagliari"

Il calciatore del Frosinone Romano Schmid ha commentato cosa si aspetta dalla sfida contro il Milan in conferenza stampa

Romano Schmid, calciatore del Frosinone e uno dei simboli di questo avvio di stagione entusiasmante per la formazione di Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan a San Siro, valida per la dodicesima giornata di Serie A Enilive e che comincerà alle ore 18. Di seguito si riportano un paio di estratti delle dichiarazioni di Schmid sulla partita tra Milan e Frosinone.

Dopo Cagliari come sarà la gara contro il Mllan?

"La gara di Milano sarà completamente diversa da quella di Cagliari. Il Milan parte favorito ovviamente, il loro gioco è diverso da quello del Cagliari, servirà un Frosinone più propositivo"

Come ha trovato il campionato Italia serie A?

"È diverso dalla Bundesliga, mi piace. Bisogna essere sempre sul pezzo altrimenti si perdono i duelli soprattutto a centrocampo"