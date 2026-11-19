Frosinone, Alvini recupera tre giocatori per il Milan. Out Raimondo e Grillitsch
MilanNews.it
Il Frosinone recupera tre giocatori importanti per la trasferta di domenica in casa del Milan, vale a dire Terzic, Calvani e Cichella
Secondo quanto riferisce qusta mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, recupera tre giocatori importanti in vista della gara di domenica in casa del Milan: saranno infatti a disposizione Terzic, Calvani e Cichella che hanno saltato le gare della Serbia e dell’Italia Under 21 per alcuni problemi fisici. Gli unici assenti saranno gli infortunati Raimondo e Grillitsch e lo squalificato Bracaglia.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lazio-Lecce
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Napoli-Torino
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia
ore 15, Sassuolo-Genoa
ore 15, Bologna-Udinese
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
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