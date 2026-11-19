Frosinone, Alvini recupera tre giocatori per il Milan. Out Raimondo e Grillitsch

Il Frosinone recupera tre giocatori importanti per la trasferta di domenica in casa del Milan, vale a dire Terzic, Calvani e Cichella

Secondo quanto riferisce qusta mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, recupera tre giocatori importanti in vista della gara di domenica in casa del Milan: saranno infatti a disposizione Terzic, Calvani e Cichella che hanno saltato le gare della Serbia e dell’Italia Under 21 per alcuni problemi fisici. Gli unici assenti saranno gli infortunati Raimondo e Grillitsch e lo squalificato Bracaglia.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO

SABATO 21/11

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lazio-Lecce

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Napoli-Torino

DOMENICA 22/11

ore 12.30, Juventus-Venezia

ore 15, Sassuolo-Genoa

ore 15, Bologna-Udinese

ore 18, Milan-Frosinone

ore 20.45, Atalanta-Inter

LUNEDÌ 23/11

ore 20.45, Monza-Fiorentina