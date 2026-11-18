Milan-Frosinone: le parole di Bracaglia verso la sfida di San Siro

Gabriele Bracaglia è senza dubbio uno dei protagonisti più in luce del grande inizio di stagione che sta vivendo il Frosinone di Massimiliano Alvini. Il centrale italiano è una delle colonne della squadra e il rendimento va di pari passo con questo suo status. I ciociari dovranno farne a meno domenica a San Siro contro il Milan, alle ore 18: il calciatore del Frosinone è infatti squalificato e potrà seguire solamente da casa la trasferta dei compagni. Di seguito, ecco un estratto delle sue considerazioni verso la prossima gara contro i rossoneri:

"Secondo me la quota salvezza potrebbe essere anche più alta di 40 punti. Speriamo di raggiungerli il prima possibile. Non dobbiamo porci limite, puntiamo sempre più in alto e lavoriamo per farlo. Milan? Sicuramente è una squadra importante come le altre che abbiamo affrontare. A San Siro è bellissimo giocare. Però prepariamo questa partita come tutte le altre, andremo a giocarcela a viso aperto"