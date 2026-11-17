Genoa, Marcandalli ammette: "Ho avuto molta paura di essere espulso per il fallo su Rabiot"

Il difensore del Genoa Alessandro Marcandalli ha raccontato di aver temuto di essere espulso contro il Milan per quel fallo su Rabiot

Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche delle polemiche che sono nato dopo il mancato rosso contro il Milan per un fallo su Adrien Rabiot lanciato a rete: "Se ho letto il duro commento di Rabiot su Instagram dopo il mio fallo in Genoa-Milan? Non l’ho letto, ma me lo hanno raccontato. Non pubblico io, figuriamoci se guardo i commenti dei colleghi. Se ho avuto paura che il cartellino fosse rosso? Sì, molta. È stato un episodio che ha avuto diverse interpretazioni e ci sono stati punti di vista differenti, ma è vero che c’era molta distanza dalla porta. Io, però, penso soltanto a quello che devo fare in campo".

Il difensore rossoblu ha poi raccontato quanto Alessandro Nesta, suo ex allenatore alla Reggiana, sia stato importante per la sua carriera: "Era il mio primo anno in Serie B e arrivavo dalla C. Mi ha dato tanto in un periodo delicato. Quando hai davanti uno dei migliori difensori della storia che ti dice di lavorare, di crederci, fa un certo effetto. Mi fermavo con lui dopo gli allenamenti, riguardavamo i video insieme e mi dava consigli. Mi ha aiutato molto".