Inter, Marotta: "Massimo rispetto per San Siro, però bisogna guardare al futuro"

In occasione del primo appuntamento della rubrica “l’impresa sportiva” de IlSole 24 ORE, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto così su diversi temi riguardanti anche il futuro della città di Milano e di San Siro:

"Oggi il club europeo con il maggior numero di ricavi da matchday è il Real Madrid, che ha chiuso nell'ultimo bilancio attorno a 240 milioni. Noi siamo a 100 milioni, vuol dire avere un gap di 140 milioni. Poi lo stadio deve essere bello, ospitale, sicuro. Deve portare benessere. Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici tutti gli utenti, cioè i tifosi dei due club. Questa è la casa che ognuno di noi ha: una casa può essere esteticamente bella, ma poi è il contenuto a rinforzarla. C'è nostalgia per San Siro, ma l'evoluzione porta determinati cambiamenti".