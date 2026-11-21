Serie A, la situazione in classifica prima della 12^ giornata: 4 squadre in 5 punti
MilanNews.it
La classifica attuale della Serie A prima della 12^ giornata.
Dopo due settimane di pausa torna finalmente il campionato di Serie A. La giornata sarà aperta da Lazio-Lecce e Como-Cagliari che sabato alle 15:00 inaugureranno la 12^ giornata. Di seguito la classifica dopo i risultati della giornata precedente.
SERIE A: LA CLASSIFICA ATTUALE
Lazio 29
Inter 28
Roma 27
Milan 24
Como 23
Frosinone 20
Juventus 18
Bologna 17
Cagliari 16
Napoli 15
Torino 14
Atalanta 14
Genoa 13
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7
Venezia 6
Udinese 5
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