Vigilia di Milan-Frosinone, la probabile formazione rossonera: Maignan recuperato, Pavlovic da valutare
Domani pomeriggio alle ore 18:00 i rossoneri ospiteranno il Frosinone di Alvini a San Siro nel match valido la 12^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria esterna contro il Genoa e la pausa di due settimane per le nazionali, da domani inizia un vero tour de force fino alla sosta natalizia. Di seguito la probabile formazione rossonera.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi
80 Musah 14 Modric 12 Rabiot
22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 31 Pavlovic, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20, Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: /
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori
Squalificati: /
Diffidati: /
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