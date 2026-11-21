Ottimismo Maignan: domani contro il Frosinone dovrebbe esserci

C'è ottimismo su Maignan: il francese dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Frosinone

Se da un lato Pavlovic è ancora in dubbio, dall'altro c'è ottimismo che Mike Maignan possa scendere in campo domani contro il Frosinone dopo il problema fisico accusato nel corso dell'ultima sosta con la Francia. L'allenamento di ieri ha fornito segnali incoraggianti e, salvo eventuali ricadute, il francese dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Amorim per la sfida contro i ciociari.

Manca ancora la decisione definitiva del tecnico portoghese, ma comunque la presenza di Maignan tra i pali domani appare molto probabile.