Amorim e quell'idea di riproporre il "4-2 fantasia" di Genova anche contro il Frosinone
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Amorim vorrebbe riproporre un Milan ultra-offensivo anche contro il Frosinone domani
Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim è stuzzicato dall'idea di riproporre anche contro il Frosinone il "4-2 fantasia" che prima della sosta ha vinto, bene, a Marassi contro con il Genoa, che prevede Rabiot-Modric davanti la difesa e Pulisic, Moreira, Cisse e Ramos tutti insieme in attacco.
Un Milan ultra-offensivo, che richiama a quello di Leonardo del 2009-2010, con Cisse il jolly del reparto, considerato il fatto che il classe 2006 italiano può ricoprire tutte le posizioni, avendolo Amorim già schierato sia come esterno, che come trequartista che come attaccante.
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