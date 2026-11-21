Pavlovic ancora in dubbio: decisiva la rifinitura di oggi
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Pavlovic è il più grande dubbio di Amorim in vista della sfida di domani contro il Frosinone
Ruben Amorim potrebbe fare a meno di Strahinja Pavlovic anche per l'importante sfida di domani contro il Frosinone. Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport il difensore serbo è ancora alle prese con un delicato problema al rene che non gli permetterebbe di essere al 100%.
Anche ieri il 31 rossonero ha svolto soltanto una parte dell'allenamento in gruppo, aumentando le sue percentuale di assenza domani. La decisione definitiva arriverà però soltanto dopo la rifinitura di oggi: se Pavlovic non dovesse essere recuperato, al suo posto pronto Sankhoun Diawara.
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