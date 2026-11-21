Baldini: "Bartesaghi è uno dei migliori terzini che abbia mai allenato"

Il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport dei rossoneri che allena in Nazionale

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il CT dell'U21 Silvio Baldini ha parlato di Camarda, Cisse e Bartesaghi, ragazzi che ha avuto ed ha tutt'ora modo di allenare in Nazionale che rappresentano il futuro non solo del calcio italiano ma anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Terzo rossonerazzurrino è Bartesaghi: più terzino come con lei o esterno alto come nel Milan?

"Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in se un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l’Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio".

La sua spinta a sinistra per sorpassare le avversarie all’Europeo?

"È un dono divino essere in questo ruolo: ragazzi e famiglia sono la cosa più cara che ho. Scegliere chi mandare in tribuna è la parte più dura. Ho detto di voler vincere Europeo e Olimpiade: lavoreremo il doppio per provarci".