Van Dijk: "Addio al Liverpool? Sarebbe emozionante. Ma non guardo così avanti nel futuro"
MilanNews.it
Van Dijk, sogno del Milan per la difesa, continua a parlare del suo futuro
Intervistato da Sky UK, Virgil van Dijk ha parlato della possibilità di salutare il Liverpool al termine della stagione. Il forte difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata. Il Milan lo segue da diversi mesi come possibile "sogno" per la difesa e per regalare ad Amorim un altro giocatore di enorme esperienza. Queste le sue parole:
"Addio? Sarebbe emozionante perché è stato un periodo incredibile. Ma non guardo troppo lontano nel futuro e questo, a mio avviso, è stato anche uno dei piccoli segreti per avere successo. Non lo cambierò neanche ora. Qualunque cosa accada, accada. Vedremo".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Gonçalves: "Ho aspettato di decidere sul mio futuro per l'eventualità di unirmi al Milan di Amorim"
3 Il Milan segue Bruno Fernandes, ma il CEO dello United annuncia: "Stiamo trattando il suo rinnovo"
4 Cardinale prepara il colpo Bruno Fernandes: lo United prova a blindarlo ma a gennaio può cambiare tutto
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Esclusiva MNL'ex Jungdal: “Allenarsi con Maignan e Donnarumma è stata la miglior scuola possibile. Tresoldi? Un grande. Prendetelo!”
Cardinale prepara il colpo Bruno Fernandes: lo United prova a blindarlo ma a gennaio può cambiare tutto
Luca SerafiniMNCardinale: fiumi di parole, ora servono i fatti. Nei discorsi mancano l'italianità e i tifosi. Il Frosinone di Alvini insegna la coerenza
Carlo PellegattiKrosche in arrivo! Una triste confessione. Massimo Calvelli, l’Adidas e le Generali. Dino Sani, il Modric del Milan Campione d’Europa
È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com