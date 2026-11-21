Van Dijk: "Addio al Liverpool? Sarebbe emozionante. Ma non guardo così avanti nel futuro"

Van Dijk, sogno del Milan per la difesa, continua a parlare del suo futuro

Intervistato da Sky UK, Virgil van Dijk ha parlato della possibilità di salutare il Liverpool al termine della stagione. Il forte difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata. Il Milan lo segue da diversi mesi come possibile "sogno" per la difesa e per regalare ad Amorim un altro giocatore di enorme esperienza. Queste le sue parole:

"Addio? Sarebbe emozionante perché è stato un periodo incredibile. Ma non guardo troppo lontano nel futuro e questo, a mio avviso, è stato anche uno dei piccoli segreti per avere successo. Non lo cambierò neanche ora. Qualunque cosa accada, accada. Vedremo".