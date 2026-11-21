News Amorim conferma: "Pavlovic sarà convocato. Non so se sarà titolare"

Ruben Amorim conferma la presenza di Strahinja Pavlovic tra i convocati del Milan contro il Frosinone in conferenza stampa

Alla vigilia della partita tra Milan e Frosinone, che si gioca domani a San Siro alle ore 18 ed è valevole per la dodicesima giornata di Serie A Enilive, il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni pronunciate in sala stampa, in particolare sulle condizioni di Strahinja Pavlovic che era in dubbio per la partita.

Il commento di Ruben Amorim sulle condizioni di Strahinja Pavlovic: "Sta meglio. Sarà convocato in squadra, non so se giocherà titolare, quindi devo valutare. Ma lui vuole giocare e io voglio che giochi perché ci manca quel fuoco che ha dentro. Mi piace molto questa sua caratteristica, però abbiamo altri giocatori che si sono allenati di più in questo momento, quindi vedremo; comunque sarà con la squadra".