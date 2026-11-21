Ceccarini indica due papabili nomi per un eventuale erede di Modric al Milan

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha riferito due papabili nomi per un eventuale erede di Luka Modric al Milan

È ancora presto nella stagione e sta giocando talmente bene che il futuro del 41enne Luka Modric non è un problema prioritario per il Milan in questo momento. Eppure è anche giusto che il Milan stesso si interroghi su come potrebbe dover rimpiazzare il campione croato nel caso decida, più avanti nella stagione, che questo sia il suo ultimo anno in rossonero. Per tale motivo, questa mattina nell'Editoriale di Tuttomercatoweb.com, il direttore Niccolò Ceccarini ha individuato due possibili nomi di eredi di Luka Modric al Milan.

EREDE DI MODRIC, IL MILAN SEGUE DUE NOMI

"Al Milan servirà anche un grande centrocampista che possa in parte compensare il probabile addio di Luka Modric. II nome giusto è quello di Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e nazionale tedesco. Ha caratteristiche simili al campione croato, molti estimatori sul mercato ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il sogno invece si chiama Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United è in scadenza di contratto e deve ancora decidere il suo futuro. Tra lui e Amorim c'è un ottimo rapporto e in più l'operazione potrebbe essere resa possibile anche dalla voglia di tornare a giocare in Italia. Ed è qui che il Milan si è subito messo alla finestra, pronto a cogliere l'occasione".