Mercato, Amorim non si espone: "Non vi dirò cosa stiamo pensando"
In questa sosta, come capita spesso, specialmente a un mese e mezzo dalla sessione di calciomercato, si è parlato tanto delle strategie e degli obiettivi per gennaio del Milan. Sicuramente il club rossonero, anche dopo le parole di Cardinale arrivate sempre in questa sosta, dovrà muoversi per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Ruben Amorim. Intanto il tecnico rossonero, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Frosinone non ha voluto scoprire nessuna carta in merito alla finestra di riparazione di calciomercato.
A Genova ha usato Musah come terzino. C'è l'esigenza di trovare un giocatore che faccia più ruoli? O è una lacuna da colmare a gennaio?
"È stata una situazione specifica, ma non vi dirò cosa stiamo pensando per gennaio. Col Genoa volevo un giocatore con il piede destro lì per aiutarci a mantenere il possesso e per lanciare Rabiot nei suoi inserimenti con giocate di prima. Musah è stato bravo. Ma cambierà, Musah non giocherà terzino sinistro domani. Ma è un'opzione. Sono contento, e penso che sia il futuro del calcio, di avere giocatori che possano fare più ruoli. Non so cosa succederà a gennaio però bisogna avere calciatori capaci di adattarsi al momento e al contesto".
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