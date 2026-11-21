Amorim: "Il più grande errore è pensare di vincere spendendo: serve programmazione chiara"

La riflessione di Ruben Amorim in conferenza stampa sulla filosofia che il Milan vuole adattare in fase di programmazione di calciomercato

Tante le domande sul calciomercato nella conferenza stampa di Ruben Amorim di quest'oggi, alla vigilia della dodicesima giornata di campionato di Serie A Enilive che il Milan disputerà domani pomeriggio a San Siro alle ore 18 contro la rivelazione del campionato Frosinone. Di seguito si riporta un estratto delle parole pronunciate dall'allenatore milanista.

Il mercato di gennaio può servire ad alzare il livello di ambizione della squadra?

"Questo è l'errore più grande che possono commettere big club: se siamo vicini alle prime posizioni investiamo, altrimenti no. L'importante è avere una visione a lungo termine. Non sto dicendo che se si perde sempre non bisogna cambiare l'allenatore (ride, ndr). Dobbiamo rimanere fedeli al nostro piano. Vogliamo giocatori che vogliono stare qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Dobbiamo essere chiari con la nostra programmazione, che siano giovani o esperti - meglio giovani in questo momento. La classifica si guarda solo per valutare il percorso, ma bisogna ragionare sempre a lungo termine. Il più grande errore è pensare di vincere spendendo. Dobbiamo avere una programmazione chiara. Guardo la mia squadra e penso che possiamo fare meglio. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio"