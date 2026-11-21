Amorim: "Se Pulisic non è in campo, si sente. Lui e Rabiot alzano il livello della squadra"

Il commento di Ruben Amorim in conferenza stampa sull'importanza per il Milan di due calciatori come Christian Pulisic e Adrien Rabiot

Uno dei chiari trascinatori del Milan in questo avvio di stagione è senza dubbio Christian Pulisic. Fu lo stesso, anche meglio, all'inizio dell'anno scorso, prima di spegnersi improvvisamente come tutto il resto della squadra. L'americano è un calciatore cruciale per il progetto rossonero e infatti poco tempo fa è arrivato anche il rinnovo di contratto per i prossimi cinque anni. Il tecnico Ruben Amorim ha parlato con grande stima sia di Pulisic che di Rabiot nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Frosinone.

Come ha lavorato su Pulisic per farlo tornare ad alti livelli?

"Ogni giocatore apprezza avere la fiducia del club. E il nuovo contratto ha aiutato. Quando non giocava vi ho detto che rimaneva importante per il Milan, e non bisogna dimenticarci degli infortunati. Pulisic è l'unico giocatore che non possiamo rimpiazzare oggi: per come si muove tra le linee non abbiamo un altro Pulisic. Nelle ultime partite europee abbiamo sentito la sua mancanza, abbiamo dovuto gestirlo. Se non c'è lui in campo, per le caratteristiche che ha, si sente. E capite quanto è importante. Non parla molto, ma parla molto sul campo con le sue giocate. Vuole sempre la palla. Lui e Rabiot alzano sempre il livello della squadra. Non mi piace parlare dei singoli, ma devo farlo. Penso che tutti possano capirlo. Quindi Pulisic è il nostro presente, sarà il nostro futuro e credo abbia il potenziale per fare ancora di più".