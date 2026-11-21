Come essere più offensivi? Amorim: "Non penso basti giocare con più attaccanti..."

Ruben Amorim ha provato a ragionare su come risolvere i problemi offensivi del Milan legati ai pochi gol di Gonçalo Ramos

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Frosinone, che si gioca domani alle ore 18 a San Siro ed è valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato di cosa serve secondo lui a livello tattico per far sì che la squadra rossonera riesca a essere più offensiva.

Soddisfatto dei punti guadagnati finora? L'assetto tattico con cui hai giocato col Genoa, con quattro giocatori offensivi, può essere la base per giocare il resto della stagione?

"Dipende dalla partita e dal momento della squadra. Non penso che se giochi con più attaccanti raggiungi di più il terzo finale. A volte succede con più centrocampisti, a volte con altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche e dagli avversari: sicuramente cambieremo assetto tattico in qualche partita. Sulla prima domanda: è difficile da dire. Se guardiamo alla partita con la Juve sono contento dei 24 punti, se guardiamo alla partita con l'Inter sono frustrato dei 24 punti. Non ragiono in questi termini, penso che siamo cresciuti nel collettivo molto velocemente. Siamo riusciti anche a cambiare il nostro stile di gioco in fretta, anche se il volume di gioco offensivo non è sufficiente. Non sono soddisfatto della posizione in classifica, a volte non sono felice delle nostre performance, ma sono molto contento di come i giocatori stanno capendo il nostro modo di giocare. E in Europa dobbiamo fare meglio. Siamo cresciuti in fretta come squadra, ma non sono contento sempre per le prestazioni".