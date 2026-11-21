Milan, anche per Amorim domanda (ormai) di rito su GTA: la risposta del tecnico

Anche a Ruben Amorim in conferenza stampa è stato chiesto se ci saranno controlli diversi sui calciatori vista l'uscita del videogioco GTA

In questi giorni di ripresa del calcio dei club, a molti allenatori sta venendo sottoposta la stessa domanda su come vorranno gestire eventuali nottate dei calciatori per giocare al nuovo GTA VI, videogioco attesissimo uscito in settimana. Anche a Ruben Amorim è stata fatta questa domanda in conferenza stampa, questo pomeriggio alla vigilia di Milan-Frosinone. Di seguito la sua risposta e anche quello che ieri aveva detto mister Rino Gattuso, citato da Amorim.

Controlla i suoi giocatori se fanno le ore piccole con GTA?

"Faccio rispondere il mio amico Gattuso (ride, ndr). Non mi interessa. Devono essere pronti, se non sono pronti un altro prende il suo posto. Modric penso che non conosca neanche questo gioco. Gattuso ha già detto tutto (ride, ndr)".

Queste sono state le parole di Rino Gattuso: "Saranno cazzi loro se giocheranno alla playstation, non so proprio di cosa stai parlando. Non mi creo questo problema, questo fa parte dell'essere professionisti e avere amor proprio verso il lavoro che si svolge. Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se ha passato la notte a GTA6. Vediamo poi domani mattina alle 9 la colazione tutti insieme, mi metterò lì concentrato e vedrò come stanno gli altri".