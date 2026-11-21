Calciomercato Milan, Ceccarini: "Quasi impossibile una trattativa per Tresoldi a gennaio"

Niccolò Ceccarini è intervenuto sul tema che lega il Milan a Nicolò Tresoldi, uno degli obiettivi del mercato rossonero tra gennaio e l'estate

Tra i vari colpi che il Milan vorrebbe mettere in cantiere nel mese di gennaio, durante il mercato di riparazione, c'è senza dubbio anche il profilo di un centravanti. Gonçalo Ramos ha bisogno non tanto di un'alternativa, di cui in ogni caso c'è necessità, ma anche di un supporto. Il nome più quotato nelle ultime settimane è senza dubbio quello dell'italo-tedesco Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge da sempre dichiarato tifoso del Milan. Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sul tema nel suo editoriale del sabato.

MILAN, QUASI IMPOSSIBILE UNA TRATTATIVA PER TRESOLDI A GENNAIO

Niccolò Ceccarini fa il punto sull'interesse del Milan per Nicolò Tresoldi del Club Brugge: "L'idea del Milan è quella di incrementare sempre di più il livello tecnico, soprattutto la prossima estate. Qui i progetti non mancano: ci sono due obiettivi e un sogno. Per l'attacco, ormai non è più un segreto, i riflettori si sono accesi da tempo su Tresoldi. Quasi impossibile che a gennaio il Brugge possa aprire una trattativa. I rossoneri stanno gettando le basi per arrivare a giugno davanti a tutti anche se la concorrenza è tanta."