Lazio insaziabile con un super Noslin: tris al Lecce e vetta confermata
Non si ferma più la Lazio, neanche al rientro dalla sosta delle Nazionali che lascia sempre qualche incognita. La formazione di mister Rino Gattuso ha dominato la partita dell'Olimpico contro il Lecce vincendo 3-0. Super protagonista della sfida l'attaccante Tijjani Noslin autore di una doppietta: il centravanti è arrivato a quota 6 reti in questo campionato. Ciliegina sulla torta, invece, messa da un altro bomber di questa stagione come Davide Frattesi. La Lazio così si conferma in vetta alla classifica e ora si gode un altro weekend senza pressioni, guardando tutti dall'alto in basso.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari 2-0
ore 15, Lazio-Lecce 3-0
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Napoli-Torino
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia
ore 15, Sassuolo-Genoa
ore 15, Bologna-Udinese
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan