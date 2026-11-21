Il Como non sbaglia e supera il Cagliari 2-0 in casa

Il Como non sbaglia dopo la sosta e vince 2-0 in casa contro il Cagliari, dimenticando la brutta prestazione contro l'Inter

Il Como reagisce, pur con una sosta di mezzo, alla sconfitta contro l'Inter di due settimane fa. La squadra di Cesc Fabregas è scesa in campo oggi al Sinigaglia e ha sconfitto 2-0 il Cagliari che invece era reduce dalla bella vittoria sul Frosinone. Per la formazione lariana a segno Jacobo Ramon nel primo tempo e il capitano Lucas Da Cunha nel secondo.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO

SABATO 21/11

ore 15, Como-Cagliari 2-0

ore 15, Lazio-Lecce 3-0

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Napoli-Torino

DOMENICA 22/11

ore 12.30, Juventus-Venezia

ore 15, Sassuolo-Genoa

ore 15, Bologna-Udinese

ore 18, Milan-Frosinone

ore 20.45, Atalanta-Inter

LUNEDÌ 23/11

ore 20.45, Monza-Fiorentina