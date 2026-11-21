Il Como non sbaglia e supera il Cagliari 2-0 in casa
MilanNews.it
Il Como non sbaglia dopo la sosta e vince 2-0 in casa contro il Cagliari, dimenticando la brutta prestazione contro l'Inter
Il Como reagisce, pur con una sosta di mezzo, alla sconfitta contro l'Inter di due settimane fa. La squadra di Cesc Fabregas è scesa in campo oggi al Sinigaglia e ha sconfitto 2-0 il Cagliari che invece era reduce dalla bella vittoria sul Frosinone. Per la formazione lariana a segno Jacobo Ramon nel primo tempo e il capitano Lucas Da Cunha nel secondo.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari 2-0
ore 15, Lazio-Lecce 3-0
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Napoli-Torino
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia
ore 15, Sassuolo-Genoa
ore 15, Bologna-Udinese
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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