MN Cardinale: "Giorni di incontri positivi a Casa Milan. Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista"

Gerry Cardinale parla dei suoi ultimi giorni a Milano e non si nasconde sul mercato di gennaio

Gerry Cardinale sempre più nel cuore del mondo Milan. Il proprietario del club, lasciando Milanello, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti facendo il punto della situazione in vista della prossima finestra di mercato. Queste le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it:

“Ciao, pronti per domani? Io sono pronto. Sono state belle giornate, ho avuto un paio di giornate di incontri molto positivi a Casa Milan, in vista del mercato di gennaio e per tutti i piani per il resto della stagione. C’è un bel clima, oggi ottimo allenamento. La squadra sta bene, ho parlato con diversi giocatori e hanno tutti sensazioni positive e capiscono mister Amorim che sottolinea quanto sia importante la partita di domani. Speriamo di vincere e di continuare in modo positivo”.

Pronto per la prossima finestra di mercato?

“Sì, sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello”.