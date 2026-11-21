Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio vola e si conferma capolista
Due risultati importanti in vetta alla classifica nelle due gare che hanno aperto il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La vittoria della Lazio sul Lecce conferma la squadra di mister Gattuso al primo posto in classifica: continuano a volare i biancocelesti e non sembrano volersi fermare. Ritrova i tre punti anche il Como che batte il Cagliari e momentaneamente supera il Milan, portandosi a +2 dai rossoneri che potranno giocarsi la loro risposta a San Siro contro il Frosinone domani pomeriggio.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32*
Inter 28
Roma 27
Como 26*
Milan 24
Frosinone 20
Juventus 18
Bologna 17
Cagliari 16*
Napoli 15
Torino 14
Atalanta 14
Genoa 13
Lecce 10*
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7
Venezia 6
Udinese 5
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